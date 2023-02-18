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3. günün sabahında Kahramanmaraş

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2023 12:15
13. Günün sabahında Kahramanmaraş… Asrın felaketinin yaralarını sarmak için ekipler 24 saat sahada. Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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