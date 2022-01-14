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3 günde tanışıp evlenince kabusu yaşadı! Binlerce lirası uçtu gitti

DHA
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Giriş: 14.01.2022 13:57
Hayrete düşüren olay 2019’da Adana’da yaşandı. Komşusunun aracı olduğu K.K. ile 3 günde dini nikahla evlenen Feyyaz Kılıç, K.K.’nin kendisini dolandırdığını iddia etti. Kılıç, daha evliliğin 10’uncu gününde K.K.’nin, 18 bin TL’lik altınlarla beraber ailesine gittiğini öne sürdü. K.K. ile evlenmek için 22 bin TL süt parası, 10 bin TL’de kıyafet parası ödediğini belirten talihsiz adam, 50 bin TL’lik zararı olduğunu söyledi. İşte tuhaf olayın dikkat çeken detayları…
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