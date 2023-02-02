02 Şubat 2023, Perşembe
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3 günde 3 farklı şehirde 3 olay! Komşusunun köpeği elini parçaladı ölümden döndü
Van'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Aksaray'da, ise kardeşleriyle koyun otlatan 12 yaşındaki Kemal Atak, ölümden döndü. Yaşanan bu dehşetlerin ardından bir yenisi de Kastamonu'da meydana geldi. İş için gittiği komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan kepçe operatörünün, parmağı koptu, eli de parçalandı. 23 gün boyunca hastanede tedavi gören Adem Kibritçi taburcu edildi. İşte facianın detayları...