30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen 3 genç kız arkadaşın eğlencesi felaketle sonuçlandı. Gençlerin, dekoratif gaz lambasını yakmaya çalıştığı esnada yakıt bidonu alev aldı. Alevlerin sıçraması neticesinde vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan 1’inin durumu ciddiyetini koruyor.