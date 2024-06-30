3 genç kadın, kendilerinden yaşça büyük kadını tekme tokat böyle darp etti

Antalya’da 3 genç kadın yaşça kendilerinden büyük bir kadını tramvay yolu üzerinde saçlarından sürükleyip tekme, yumruk, tokatlayarak dövdü. Erkeklerin ayırmakta güçlük çektiği kavga görüntüleri sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.