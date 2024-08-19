3 Eylül MKYK’da kongre kararı alınacak! AK Parti’nin Eylül ayı nasıl geçecek?

AK Parti, eylül ayına hızlı başlayacak. 3 Eylül’de alınacak kongre kararıyla değişimin ilk adımı da atılmış olacak. Onu Türkiye buluşmaları takip edecek. Süreç hızlandırılacak çünkü planlanana göre, büyük kongre 2025 yılının şubat ya da mart ayında.

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