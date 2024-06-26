3. Dünya Savaşı artık an meselesi mi?

Dünyada çatışmalar öyle şiddetlendi ki, artık "3. Dünya Savaşı çıkabilir" söylentileri konuşuluyor. Peki olası dünya savaşı söylentilerine karşı hangi ülke hangi hazırlıkları yapıyor? Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.