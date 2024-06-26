26 Haziran 2024, Çarşamba
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3. Dünya Savaşı artık an meselesi mi?
Dünyada çatışmalar öyle şiddetlendi ki, artık "3. Dünya Savaşı çıkabilir" söylentileri konuşuluyor. Peki olası dünya savaşı söylentilerine karşı hangi ülke hangi hazırlıkları yapıyor? Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.