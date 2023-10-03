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3 çocuk 3 ilçeyi birbirine kattı! Polisi 20 kilometre peşlerine taktılar

İHA
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Giriş: 03.10.2023 16:12
Antalya'da yaşları 12 ila 15 arasında değişen 3 afacan, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kullandıkları arkasında ahşap palet yüklü açık kasa kamyonetle kaçtı. Kaldırımlara çıkıp bazı araçlara da zarar veren afacanlar, yaklaşık 30 dakikada 3 ilçede ortalığı birbirine kattı, 20 kilometrelik kovalamaca sonucu durdurulabildi. Araçtaki 2 çocuk yaya olarak kaçıp izini kaybettirirken, araçtan inmeye fırsat bulamayan en küçük çocuk polis ekiplerince yakalandı.
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