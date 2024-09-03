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3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu! En yüksek zam Ankara'da

3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu! En yüksek zam Ankara'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 18:40
İstanbul, Ankara ve İzmir’de okul servis ücretleri belli oldu. Buna göre, 2024-2025 yılı yeni eğitim öğretim döneminde servisler, İstanbul’da yüzde 16, Ankara’da yüzde 40 ve İzmir’de yüzde 20 oranında zamlandı.
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