3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu! En yüksek zam Ankara'da

İstanbul, Ankara ve İzmir’de okul servis ücretleri belli oldu. Buna göre, 2024-2025 yılı yeni eğitim öğretim döneminde servisler, İstanbul’da yüzde 16, Ankara’da yüzde 40 ve İzmir’de yüzde 20 oranında zamlandı.

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