3 bin yıldır uyuyan fay uyandı! Şiddetli sarsıntı panikletti

Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem korkuttu. Mucize eseri can kaybı olmadı ama 3 bin yıldır kırılmayan Malatya fayı hareketlendi. Uzmanlar 6 Şubat depreminin faya enerji transferi yaptığı görüşünde. Şiddetli depremin ardından sadece 4 saatte 100 artçı sarsıntı kayda geçti. 5 kentte okullar tatil edildi, halk günü sokakta geçirdi.

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