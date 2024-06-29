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3 bin 'İSBİKE' bisikleti nereye gitti?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 13:37
Geçtiğimiz hafta yüzde yüz zam yapılan İSBİKE istasyonlarından bisikletler kaldırıldı. İstanbullular ise bisikletlerin nereye gittiğini merak ediyor. Peki vatandaşın hizmetine sunulan o bisikletlere ne oldu?
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