18 Aralık 2021, Cumartesi
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3 aylık bebeğini döverek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu
Antalya'da 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Gaffar, çarşafla ranzaya asılmış halde bulundu. Yapılan kontrolde Gaffar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.