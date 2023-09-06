3 aylık Asel bebek selde kayboldu! 400 kişilik ekip geniş bir alanda iz arıyor

Aksaray'da selde annesinin kucağından düşerek kaybolan 3 aylık Asel bebeği arama çalışmaları devam ediyor. 400 kişilik bir ekip geniş bir alanda bebekten iz arıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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