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3 aylık Asel bebek selde kayboldu! 400 kişilik ekip geniş bir alanda iz arıyor

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 10:46
Aksaray'da selde annesinin kucağından düşerek kaybolan 3 aylık Asel bebeği arama çalışmaları devam ediyor. 400 kişilik bir ekip geniş bir alanda bebekten iz arıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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