3 adımla il değiştiriyorlar! Samsun ve Ordu arasındaki ilginç olay |Video

Samsun Terme ile Ordu İkizce'yi birbirinden ayıran ilginç sınır... 3 adım atınca bir ilden bir başka ile geçebiliyorsunuz. Şaşırtıcı olan bu değil ebette, asıl şaşırtıcı olan Samsun'da sokağa çıkma yasağı uygulanırken, sokağa çıkma yasağından muaf olan Ordu'da ise yasak yok. Durum böyle olunca da vatandaşlar ne yapacağını şaşırmış durumda... A Haber muhabiri ilginç olayın yaşandığını bölgeye gitti ve son durmu olay yerinde gözlemledi.