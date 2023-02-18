296’ncı saatte gelen 2 mucize

Daracık yerde eşi ve 2 çocuğuyla tam 13 gün geçirdi. Uyudu, uyandı ama güneş bir türlü doğmuyordu. Beklediği el, 296'ıncı saatte molozların arasından ona uzandı. Kahraman ekipler o anları A Haber’e anlattı.