31 Ekim 2023, Salı
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29 Ekim gösterisi öncesi de aynı manzara! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da 29 Ekim gösterisinde bir öğrenciye yapılan muameleyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu kez provada öğretmeni tarafından dışlanan çocuğun görüntüleri vicdanları sızlattı.