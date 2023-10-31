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29 Ekim gösterisi öncesi de aynı manzara! Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 31.10.2023 14:55
Afyonkarahisar'da 29 Ekim gösterisinde bir öğrenciye yapılan muameleyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu kez provada öğretmeni tarafından dışlanan çocuğun görüntüleri vicdanları sızlattı.
29 Ekim gösterisi öncesi de aynı manzara!
29 Ekim gösterisi öncesi de aynı manzara!
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