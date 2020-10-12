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28 yıl önce yanan orman eski günlerine döndü: A Haber ekibi yanan ormanın nasıl yeşillendirildiğini olay yerinden aktardı

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Giriş: 12.10.2020 17:34
Güncelleme:12.10.2020 17:49
Türkiye'de son dönemlerde çıkan orman yangınları sonrası çok sayıda orman yangınlar sonucu yok oldu. Peki yanan ormanlar nasıl yeşillendiriliyor? Ağaçlandırma süreci ne kadar sürede tamamlanıyor? A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 1992'de çıkan yangında küle dönen alanın nasıl yeşillendirildiğini anlattı.Ege bölgesinde çıkan en büyük orman yangınlarından biri olan yangın sonrası başlatılan ağaçlandırma seferberliği sonucunda 28 yılda dikilen 1 milyon 100 adet ağaç ile birlikte orman 28 yıl sonra eski haline geri döndü.
28 yıl önce yanan orman eski günlerine döndü
28 yıl önce yanan orman eski günlerine döndü
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