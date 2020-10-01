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28 Şubat'ın faşizan zihniyeti yeniden gündeme geldi! Başörtülü öğrenciyi staja almadılar!

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Giriş: 01.10.2020 09:39
Güncelleme:01.10.2020 09:55
Bursa'da bir üniversitenin makine mühendisliği bölümü öğrencisi Şeyma, staj için başvurduğu şirketin yetkilisinden "başörtüsünü çıkarırsan staja alınırsın" cevabı aldığı iddiasıyla hukuki mücadele başlattı. Şeyma ve avukatı Rıfat Bakan detayları A Haber Muhabiri Nejat Kırbulut'a anlattı.

Üniversite öğrencisi Şeyma, Bursa'daki bir şirkette staj yapmak için telefonla başvuru yaptı.

Görüşme için insan kaynaklarına çağrılan Şeyma, burada ilgili kişiyle bir araya geldi.

Şeyma, servis durumlarını ve staj şartlarını görüştüğü yetkiliden, "Firma olarak başörtülü çalışan ve stajyerleri ancak başörtülerini çıkardıktan sonra çalışmak koşuluyla kabul edebiliyoruz. Başörtüsüyle kabul etmiyoruz. Başörtüsünü çıkarırsan staja alınırsın" şartını duyduğunu söyledi.

Daha sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına avukatıyla giden Şeyma, firma sahibi ve insan kaynakları yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şeyma'nın avukatı Rıfat Bakan ise şirket yetkilisi ve sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

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