20 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 28 Şubat zihniyeti hala aktif! Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi: Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar

28 Şubat zihniyeti hala aktif! Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi: Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2023 09:29
Eczacı kalfalığı için başvuru yaptığı ajanstan gelen yanıtla Üniversite öğrencisi Rabia Sütçü, hayatının şokunu yaşadı. Başörtülü olduğu için iş başvurusunun reddedildiğini öğrenen Sütçü, 'Zihniyetiniz batsın sizin' diyerek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Genç kız iğrenç olayı sosyal medyada paylaşınca linç edildi.
Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi BAŞÖRTÜSÜ NEDENİYLE İŞ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
28 Şubat zihniyeti hala aktif!
28 Şubat zihniyeti hala aktif!
İstanbul’da feci kaza: 2 ölü
İstanbul'da feci kaza: 2 ölü
Yayla evleri kar altında
Yayla evleri kar altında
Belgeselleri aratmayan görüntüler! O ilimizde...
Belgeselleri aratmayan görüntüler! O ilimizde...
Kabe’de Ramazan hazırlığı
Kabe’de Ramazan hazırlığı
28 Şubat’ın simge duruşu
28 Şubat’ın simge duruşu
28 Şubat’ın simge duruşu: Hasan Celal Güzel
28 Şubat'ın simge duruşu: Hasan Celal Güzel
Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! İşte Hülya Avşar’ın müstakbel damadı
Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! İşte Hülya Avşar’ın müstakbel damadı
Şanlıurfa’da yaralar sarılıyor!
Şanlıurfa'da yaralar sarılıyor!
İzmir depreminin yaraları sarıldı
İzmir depreminin yaraları sarıldı
Konya’da dehşete düşüren olay!
Konya'da dehşete düşüren olay!
Ankara’da alkollü tır sürücüsü dehşeti!
Ankara'da alkollü tır sürücüsü dehşeti!
Daha Fazla Video Göster