20 Mart 2023, Pazartesi
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28 Şubat zihniyeti hala aktif! Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi: Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar
Eczacı kalfalığı için başvuru yaptığı ajanstan gelen yanıtla Üniversite öğrencisi Rabia Sütçü, hayatının şokunu yaşadı. Başörtülü olduğu için iş başvurusunun reddedildiğini öğrenen Sütçü, 'Zihniyetiniz batsın sizin' diyerek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Genç kız iğrenç olayı sosyal medyada paylaşınca linç edildi.