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27 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat! Sel, su baskını uyarısı

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Giriş: 27.07.2021 08:48
Bugün hava nasıl olacak? 27 Temmuz 2021 Salı günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek mi? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Temmuz 2021 Salı hava durumu tahminleri.
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