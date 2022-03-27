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Videolar Yaşam Videoları 27 Mart hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak? 27 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da hava nasıl olacak?

27 Mart hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak? 27 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da hava nasıl olacak?

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Giriş: 27.03.2022 13:35
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava durumu tahmini raporunu yayınladı. Yeni haftada yurt genelinde güneş etkisini göstermeye başlayacak. Salı ve Çarşamba günü sağanak yağış beklenirken daha sonra tekrar güneşli havalar geri gelecek. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu...
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27 Mart hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
27 Mart hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
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