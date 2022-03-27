27 Mart 2022, Pazar
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27 Mart hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak? 27 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava durumu tahmini raporunu yayınladı. Yeni haftada yurt genelinde güneş etkisini göstermeye başlayacak. Salı ve Çarşamba günü sağanak yağış beklenirken daha sonra tekrar güneşli havalar geri gelecek. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu...