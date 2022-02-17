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Videolar Yaşam Videoları 260 bin TL’ye aldığı okul otobüsüne 440 bin lira harcadı! 7 ayda öyle bir hale geldi ki… Son halini görünce sattığı aracı geri istedi

260 bin TL’ye aldığı okul otobüsüne 440 bin lira harcadı! 7 ayda öyle bir hale geldi ki… Son halini görünce sattığı aracı geri istedi

AA
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Giriş: 17.02.2022 13:41
Güncelleme:17.02.2022 13:41
Çocukluk hayali okul otobüsünü 260 bin liraya alan Kadir Mert, 7 ayda karavana dönüştürüp içinde yaşamaya başladı. Satın aldığı vatandaş aracın son halini görünce 'benim evimde yok' deyip aracı geri istedi. Görenlerin satın almak istediklerini belirten Mert, "Bunun bende bir rakamı ya da karşılığı yok. Gelip fotoğraf çekebilirsiniz, misafirim olabilirsiniz, gezilerime katılabilirsiniz ama satış yapamam kesinlikle. Nasıl satayım, bu benim evim." ifadesini kullandı.
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