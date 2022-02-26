26 Şubat 2022, Cumartesi
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26 Şubat hava durumu | Meteorolojiden kar yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 26 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da kar yağacak mı?
Kar yeniden İstanbul'a geliyor. Avrupa ve Balkanlar'dan gelecek soğuk havanın ardından kar yağışı önce Trakya'yı vuracak. Edirne'den yurda giriş yapacak olan kar İstanbul'a ilerleyecek. "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna "Yüksek kesimlere" cevabı verildi. Peki kar ne zaman yağacak? İşte 5 günlük hava durumu.