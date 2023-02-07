26 saat sonra kurtarıldılar

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 26 saat sonra 2 küçük çocuk sağ olarak kurtarıldı Osmaniye'de depremde yıkılan bir binanın enkazından 26 saat sonra bir kişi kurtarıldı. Hatay'da 2 çocuk, Osmaniye'de 30 yaşındaki Kubilay sağ kurtarıldı.

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