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26 saat sonra kurtarıldılar

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Giriş: 07.02.2023 08:42
Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 26 saat sonra 2 küçük çocuk sağ olarak kurtarıldı Osmaniye'de depremde yıkılan bir binanın enkazından 26 saat sonra bir kişi kurtarıldı. Hatay'da 2 çocuk, Osmaniye'de 30 yaşındaki Kubilay sağ kurtarıldı.
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26 saat sonra kurtarıldılar
26 saat sonra kurtarıldılar
Enkazda Yaşam sessizliği
Enkazda "Yaşam" sessizliği
Yürek yakan görüntüler
Yürek yakan görüntüler
Depreme dayanıklı diye satılmıştı! Böyle yıkıldı
Depreme dayanıklı diye satılmıştı! Böyle yıkıldı
26 saat sonra gelen mucize!
26 saat sonra gelen mucize!
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