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26 ilde sarı kodlu uyarı! Meteoroloji'den açıklama: Sağanak, kar ve fırtına...

A Haber
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Giriş: 08.12.2021 09:34
Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu hariç tüm Türkiye sağanak yağışın etkisi altında.  Yağışların Antalya, Adana, Diyarbakır, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, yüksek kesimlerde de kar yağışı bekleniyor. Hava durumunda son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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26 ilde sarı kodlu uyarı! Sağanak, kar ve fırtına...
26 ilde sarı kodlu uyarı! Sağanak, kar ve fırtına...
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