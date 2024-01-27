26 il için sarı ve turuncu uyarı! Batı Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu için yoğun kar uyarısı

İstanbul’a bu kez kar yağacak mı? Hafta sonu kar yağışı bekleniyor mu? Soğuk hava ve yağışlar Türkiye genelinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi kentte hafta sonu beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle uyardı. İstanbul'da devam eden yağış, akşam ve gece saatlerinde sulu kara, kentin iç kesimlerinde kara dönüşecek. Meteoroloji tarafından Batı Karadeniz ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Cumartesi yağmur, pazar günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam edeceği belirtildi. A Haber muhabiri Merve Pekmez ve konuğu Meteoroloji hava tahmini uzmanı Mehmet Özdemirci detayları aktardı.

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