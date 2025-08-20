20 Ağustos 2025, Çarşamba

250 yıllık tarihi değirmen! Anadolu’da asırlık gelenek değirmencilik

250 yıllık tarihi değirmen! Anadolu'da asırlık gelenek değirmencilik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 18:34
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan 250 yıllık değirmen, Anadolu’nun köklü geleneğini günümüze taşıyor. Yüzyıllardır buğday, arpa, mısır ve çeşitli tahılların öğütüldüğü değirmen, ilk kurulduğunda su gücüyle çalışıyordu. Günümüzde ise modernleşerek elektrikle faaliyetini sürdürüyor. Bölgedeki üreticiler, özellikle hasat döneminde değirmene gelerek ürünlerini öğüttürüyor. Burada elde edilen bulgur, yulaf ve un, sadece Malatya’da değil çevre illerde de alıcı buluyor. Asırlara meydan okuyan bu değirmen, geleneksel üretim kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor. Vatandaşlar, değirmenin varlığından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ediyor.
