25 yıllık aranın ardından Libya’dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir’e ulaştı

25 yıllık aranın ardından Türkiye-Libya arasında başlatılan yolcu gemi seferlerinde ilk gemi İzmir’e ulaşarak Alsancak Limanı’na demirledi. Haftada bir kez olarak sürdürülecek gemi seferlerinden ilkinde 112 yolcu İzmir’e geldi. Gemi seferlerine Libya vatandaşlarından yoğun talep olduğu ifade edildi.