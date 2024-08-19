25 yıl çöp biriktirmişler! Kamyon kamyon çöp çıktı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir çift, 25 yıl boyunca evlerinde çöp biriktirmiş. Belediye yetkilileri, 4 gün boyunca yaptıkları çalışmalar ile evden 10 kamyon çöp çıkardı.

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