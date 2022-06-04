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25 günde 300 bin lira! Hobi olarak başladı siparişlere yetişemiyor

İHA
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Giriş: 04.06.2022 15:11
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hobi olarak ekimine başladığı kültür böğürtleni merakını işi haline getiren Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun, bu yıl 5 dekar alana ekimini yaptığı böğürtlenden sadece 25 gün süren hasatta 300 Bin TL kar elde etmeyi bekliyor.
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