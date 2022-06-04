25 günde 300 bin lira! Hobi olarak başladı siparişlere yetişemiyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hobi olarak ekimine başladığı kültür böğürtleni merakını işi haline getiren Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun, bu yıl 5 dekar alana ekimini yaptığı böğürtlenden sadece 25 gün süren hasatta 300 Bin TL kar elde etmeyi bekliyor.