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2.5 aylık evli kadının anlattıkları kan dondurdu

İHA
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Giriş: 09.12.2021 09:28
Adana’da 2.5 ay önce evlenen bir kadın sürekli şiddet gördüğü eşinin kendisini darp edip bıçakla tehdit ettiğini, aracı tırın üzerini sürdüğünü, direksiyonu son anda çevirdiğini, evde darp edip üzerinde bıçak gezdirdiğini öne sürdü.
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