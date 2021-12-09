09 Aralık 2021, Perşembe
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2.5 aylık evli kadının anlattıkları kan dondurdu
Adana’da 2.5 ay önce evlenen bir kadın sürekli şiddet gördüğü eşinin kendisini darp edip bıçakla tehdit ettiğini, aracı tırın üzerini sürdüğünü, direksiyonu son anda çevirdiğini, evde darp edip üzerinde bıçak gezdirdiğini öne sürdü.