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25 Aralık hava durumu | Meteorolojiden buzlanma uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 22 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 6 derece artacağı belirtilirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.