25 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 25 Aralık hava durumu | Meteorolojiden buzlanma uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 22 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

25 Aralık hava durumu | Meteorolojiden buzlanma uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 22 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2021 12:26
Güncelleme:25.12.2021 12:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 6 derece artacağı belirtilirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Sultangazi’de kediden kaçan köpek çarptığı kadını düşürdü
Sultangazi'de kediden kaçan köpek çarptığı kadını düşürdü
25 Aralık hava durumu | Buzlanma uyarısı!
25 Aralık hava durumu | Buzlanma uyarısı!
3 kardeş yangında yaşamını yitirdi
3 kardeş yangında yaşamını yitirdi
Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürümeye terk edildi
Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürümeye terk edildi
Görenler inanamadı! İki maaş alacaklar
Görenler inanamadı! İki maaş alacaklar
Küçükçekmece’de silahlı çatışma!
Küçükçekmece'de silahlı çatışma!
Uzay tutkunlarını etkileyecek veda
Uzay tutkunlarını etkileyecek veda
Türk müziğinin gönül ustası
Türk müziğinin gönül ustası
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi
Özcan Deniz’in velayet davasında karar
Özcan Deniz’in velayet davasında karar
Defne Samyeli davayı kazandı!
Defne Samyeli davayı kazandı!
İzmir’de öğrenciye şiddet iddiası
İzmir’de öğrenciye şiddet iddiası
Daha Fazla Video Göster