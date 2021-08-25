25 Ağustos 2021 Hava durumu | Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı! 24 Ağustos 2021 İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?.

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı geldi. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağını açıklayan Meteoroloji, 11.00 ile 16.00 arasında sıcak çarpmasına kadar dikkatli olunmasını istedi. İşte detaylar...