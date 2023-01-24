24 Ocak 2023, Salı
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24 Ocak 2023 hava durumu raporu | Bugün hava nasıl olacak?
Ocak ayının bitmesine sayılı günler kala mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları haftanın ilk günü itibariyle soğumaya başladı. Yurda kutuplar üzerinden soğuk hava dalgası giriş yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli tahmin raporunda İstanbul ve Ankara dahil birçok il için kar yağışı uyarısı verildi. Meteoroloji uzmanları da vatandaşların merakla beklediği kar yağışı için sevindirici haberi duyurdu.