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24 Kasım'da şehit öğretmenler anıldı

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Giriş: 24.11.2021 11:42
Her biri eğitim ordusunun cesur bir neferiydi. Hedefeleri akıl ,ilim, bilim ışığında pırıl pırıl yeni nesiller yetiştirmekti silahları da kalem kitap oldu hep ama düşmanları büyüktü. Cehaletle savaştılar, cehaletin büyüttüğü karanlık bir zihniyetin kurbanı oldular. Terör örgütü PKK gözünü kırpmadan katletti onları. Kimini sınıfında, kimini okul yolunda yakaladı katiller. Onlar birer birer şehit düşerken karanlığın kazandığını sananlar Aybüke'lerin Necmettin'lerin geride bıraktıkları ışıkta kör oldular. Henüz 7 aylık öğretmenken terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın, mezarı başında anıldı. A Haber muhabiri Murat Onur detayları aktardı.
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