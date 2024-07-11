11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

24 ilde düzenlenen ‘Define-1’ operasyonu: 47 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2024 08:42
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen “Define-1” operasyonlarında uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
24 ilde düzenlenen ‘Define-1’ operasyonu!
24 ilde düzenlenen ‘Define-1’ operasyonu!
Lüks sitede çıkan yangın korkuttu!
Lüks sitede çıkan yangın korkuttu!
ABD’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı!
ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı!
Köprüden atlayarak intihar etti!
Köprüden atlayarak intihar etti!
Kütahya’da otomobil sele kapıldı!
Kütahya'da otomobil sele kapıldı!
Evi alev topuna döndü: Uyuyan şahsı komşuları kurtardı
Evi alev topuna döndü: Uyuyan şahsı komşuları kurtardı
Dalış sırasında köpek balıklarıyla karşılaştı!
Dalış sırasında köpek balıklarıyla karşılaştı!
İstanbul’da motosiklet kazası!
İstanbul'da motosiklet kazası!
Türkiye’den dönere tescil başvurusu!
Türkiye'den dönere tescil başvurusu!
Cansız bedeni 22 yıl sonra bulundu!
Cansız bedeni 22 yıl sonra bulundu!
Kasetten dinleyip hafız oldular!
Kasetten dinleyip hafız oldular!
Ev sahiplerinden şaşırtan talepler!
Ev sahiplerinden şaşırtan talepler!
Daha Fazla Video Göster