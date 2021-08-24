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Videolar Yaşam Videoları 24 Ağustos 2021 Hava durumu | Meteoroloji’den yağış uyarısı! 24 Ağustos 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

24 Ağustos 2021 Hava durumu | Meteoroloji’den yağış uyarısı! 24 Ağustos 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

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Giriş: 24.08.2021 09:34
Bugün hava nasıl olacak? 24 Ağustos 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 24 Ağustos 2021 Salı hava durumu tahminleri...
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