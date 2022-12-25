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23 yaşındaki Emine Karayılan odasında ölü bulundu! Odaya giren arkadaşı yıkıldı

İHA
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Giriş: 25.12.2022 14:19
Son dakika haberine göre Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden geçen yıl mezun olan 23 yaşındaki Emine Karayılan'dan acı haber geldi.
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