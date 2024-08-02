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23 ilde Siberağ operasyonu! Arama kaydı bulunan 68 şüpheli yakalandı

23 ilde Siberağ operasyonu! Arama kaydı bulunan 68 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 02.08.2024 08:37
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen “Siberağ-3” operasyonları ile siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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23 ilde Siberağ operasyonu!
23 ilde Siberağ operasyonu!
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