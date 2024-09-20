20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
23 ilde DEAŞ darbe! Onlarca şüpheli yakalandı

23 ilde DEAŞ darbe! Onlarca şüpheli yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2024 11:10
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. 5 gündür süren "GÜRZ-15" operasyonları kapsamında 88 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonları düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacaklarını ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar milletin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceklerini belirten Yerlikaya, "23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden GÜRZ-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı. Operasyonları koordine eden savcılarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
23 ilde DEAŞ darbe! Onlarca şüpheli yakalandı
23 ilde DEAŞ darbe! Onlarca şüpheli yakalandı
120 bin TL’lik telefon için geceden sıraya girdiler
120 bin TL'lik telefon için geceden sıraya girdiler
Gençlere rap tuzağı!Kliplerle saldırı sinyali
Gençlere rap tuzağı!Kliplerle saldırı sinyali
TEM’de kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere daldı
TEM'de kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere daldı
Narin köyündeki çocuklar için rapor!
Narin köyündeki çocuklar için rapor!
Kate Middleton görevlerine geri döndü
Kate Middleton görevlerine geri döndü
Cenazeyi tekmeleyip çatıdan attılar
Cenazeyi tekmeleyip çatıdan attılar
O savcı ve hakimler açığa alındı
O savcı ve hakimler açığa alındı
İki ailenin kanlı kavgası!
İki ailenin kanlı kavgası!
Bakan Kurum’dan 3 büyükşehre mesaj!
Bakan Kurum’dan 3 büyükşehre mesaj!
Öğrencisini heimlich manevrası ile kurtardı
Öğrencisini heimlich manevrası ile kurtardı
İstanbul’da trafik yoğunluğu!
İstanbul’da trafik yoğunluğu!
Daha Fazla Video Göster