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Videolar Yaşam Videoları 23 Eylül 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

23 Eylül 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

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Giriş: 23.09.2021 09:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşecek uyarısının ardından, yurt genelinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar ise sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi talihsizliklerin yaşanmaması için vatandaşı uyardı..
23 Eylül 2021 Hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
23 Eylül 2021 Hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
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