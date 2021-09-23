23 Eylül 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
23 Eylül 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşecek uyarısının ardından, yurt genelinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar ise sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi talihsizliklerin yaşanmaması için vatandaşı uyardı..