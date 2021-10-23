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Videolar Yaşam Videoları 23 Ekim hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 23 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

23 Ekim hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 23 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

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Giriş: 23.10.2021 11:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın pazar günü yurda gireceği belirtildi. Bu kapsamda çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış beklenirken bazı illerde de kar yağışı görüleceği ifade edildi. Hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece düşeceği de açıklanırken vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı dikkat etmeleri konusunda uyarı yapıldı. Kar yağışı ne zaman geliyor? Kar ne zaman yağacak? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu...
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