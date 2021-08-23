23 Ağustos 2021 Hava durumu, Meteoroloji’den yağış uyarısı! 23 Ağustos 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Sinop, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...