15 Şubat 2023, Çarşamba
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222. saat sonra gelen mucize Melike İmamoğlu
Türkiye’yi yasa boğan büyük depremlerin 10. gününde Kahramanmaraş’ta 222. saat sonra 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, İnegöl Belediyesi arama kurtarma ekiplerince sağ olarak çıkarıldı. Ardından hastaneye sevk edildi.