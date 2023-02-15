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222. saat sonra gelen mucize Melike İmamoğlu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2023 11:45
Türkiye’yi yasa boğan büyük depremlerin 10. gününde Kahramanmaraş’ta 222. saat sonra 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, İnegöl Belediyesi arama kurtarma ekiplerince sağ olarak çıkarıldı. Ardından hastaneye sevk edildi.
222. saat sonra gelen mucize Melike
222. saat sonra gelen mucize Melike
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