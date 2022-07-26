26 Temmuz 2022, Salı
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2200 rakımda serinleten keşif! Kahramanmaraş’ın Binboğa Dağlarında kar tüneli bulundu
Kahramanmaraş'ta Binboğa Dağlarında 2200 rakımlı bölgede kar tüneli keşfedildi. Kar tünelini keşfeden vatandaş, “Binboğa Dağlarında yaylacıları ziyareti esnasında 2200 rakımlı bir bölgede iki tepe arasında büyük bir kar kütlesi gördük. Yanına yaklaştık ve muhteşem güzellikteki kar tünelini keşfettik.” şeklinde konuştu.