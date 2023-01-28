22 yaşındaki hacker çetesi liderine operasyon! Halktan çaldığı parayla yaşadığı lüks hayat çileden çıkardı

Türkiye genelinde birçok ilde vatandaşların telefonlarına farklı içerikli linkleri mesaj olarak gönderen hacker çetesi üyeleri, linklere tıklayanlardan elde ettiği bilgilerle 14 bin 200 kişiyi dolandırdı. Konya Polisinin yaptığı çalışma sonrasında 5 ilde düzenlenen operasyonla çetenin 22 yaşındaki lideri ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden çete liderinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.