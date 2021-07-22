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22 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat: Sarı ve turuncu kodlu uyarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2021 09:32
Bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz 2021 Perşembe günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Rize ve Artvin yaşanan sel felaketi sonrası Meteorolojiden bu bölgeler için uyarılar peş peşe geldi. Peki hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek mi? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 22 Temmuz 2021 Perşembe hava durumu tahminleri...
O illerde yaşayanlar dikkat: Sarı ve turuncu kodlu uyarı
O illerde yaşayanlar dikkat: Sarı ve turuncu kodlu uyarı
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