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22 araç kar ve tipide mahsur kaldı! Muş'ta mahsur kalan 70 kişi 5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 10:36
Muş'ta 22 araçta bulunan 70 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. 5 saatlik çalışma sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.
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