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Videolar Yaşam Videoları 22 Ağustos 2021 Hava durumu, Meteoroloji’den yağış uyarısı! 22 Ağustos 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

22 Ağustos 2021 Hava durumu, Meteoroloji’den yağış uyarısı! 22 Ağustos 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

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Giriş: 22.08.2021 09:05
Güncelleme:23.08.2021 08:48
Meteoroloji’den edinilen bilgilere göre, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edildi.
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