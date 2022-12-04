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21 yıldır poğaça satıyor

A Haber
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Giriş: 04.12.2022 16:20
Her insan ayrı bir hikaye barındırıyor. A Haber ekibi bu hafta da farklı yerlere gitti ve oradaki insan yaşamlarına konuk oldu. İşte muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri...
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