21 yıldır poğaça satıyor

Her insan ayrı bir hikaye barındırıyor. A Haber ekibi bu hafta da farklı yerlere gitti ve oradaki insan yaşamlarına konuk oldu. İşte muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN